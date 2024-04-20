«На каждой травиночке»: Подмосковье атаковали полчища клещей

Житель Московской области показал нашествие клещей в одном из лесов, кадрами делится Telegram-канал «Осторожно, Москва». В каком именно месте снято видео, не уточняется. В ролике мужчина утверждает, что снял с себя порядка 80 членистоногих.

На каждой веточке, на каждой травиночке сидят клещи, — прокомментировал кадры житель Подмосковья.

«Осторожно, Москва» добавляет, что также известно о случае присасывания клещей в Мытищах. Там медики сняли с женщины сразу четырех членистоногих. Перед этим она прогуливалась в местном лесу.

Ранее эпидемиолог Людмила Карань рассказала, что прививаться от клещевого энцефалита лучше раз в три года. Она пояснила, что делать прививку оптимально за месяц до старта сезона по укороченной схеме. Однако эксперт напомнила, что вакцина — это не панацея от всех заболеваний, переносимых этими членистоногими, поэтому следует также обезопасить себя с помощью одежды.

По словам эксперта, численность клещей весной достигает пика в конце мая. Карань указала, что членистоногие кроме клещевого энцефалита переносят крымскую клещевую геморрагическую лихорадку и ряд бактериальных инфекций.