Мужчинам назвали норму сексуальной активности для поддержания здоровья

Регулярная эякуляция необходима для поддержания здоровья простаты, считает глава комитета Фонда урологической помощи Энн Кальварези. В интервью Metro она назвала норму сексуальной активности для мужчин.

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По ее словам, исследования показали, что у мужчин, которые испытывали оргазм 21 раз в месяц, риск рака простаты снижался на 20 процентов. Те, кто эякулировал от четырех до семи раз в месяц, наоборот, имели более высокие шансы заболеть, заявила эксперт. Она указала, что убедительного объяснения этому явлению нет, однако есть теория, что вместе со спермой из организма вымываются вредные химические вещества, которые при нерегулярной эякуляции накапливаются.

Кальварези предположила, что причина может быть и в том, что мужчины с высокой сексуальной активностью, чаще ведут более здоровый образ жизни, не курят, не пьют и занимаются спортом.

Ранее врач-терапевт Хафез Мохаммад Аммар Абдулла предупредил, что сильная головная боль, возникающая во время или после секса, может быть признаком перенесенного инсульта. Он уточнил, что иногда пациенты не сразу замечают кровоизлияние в мозг.