Эффективные способы предотвращения переедания

Нередко мы не может устоять перед различными печеньками, чипсами и другой вредной едой. И это вполне нормальная реакция на такие продукты: их специально делают вкусными и привлекательными. Однако пользы в такой пище мало.

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Существует несколько стратегий, которые позволят вам легко контролировать свои привычки в еде и не допускать переедания.

Следите за жеванием. Легко есть много, когда продукты легко жуются. Цельную пищу в отличие от обработанной приходится пережёвывать дольше, и это хорошо. Также обращайте внимание на то, сколько времени вы тратите на жевание.

Сделайте ревизию. Подумайте, какие обычно вы продукты покупаете и почему именно их.

Замечайте свои поведенческие паттерны. Некоторые из нас «заедают» какие-либо эмоции или чувства. Попытайтесь понять, в каких ситуациях вы привыкли есть не потому, что голодны, а из-за определённых мыслей, окружающей обстановки и пр. Это поможет избегать таких триггеров в будущем.

Найдите новые привычки, которые помогут в достижении целей. Это могут быть различные виды активности, которые снижают уровень стресса.

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Выбирайте качество вместо количества. Основной здорового питания являются цельные продукты. Разделите всю пищу для себя на три категории: красный цвет — продукты, которые вредят здоровью и мешают достичь целей, жёлтый цвет — продукты, которые станут вредными, если вы съедим их много, зелёный цвет — полезные продукты.

Замедлитесь. Если вы не хотите менять рацион, то есть другой способ. Разрешите себе есть любую пищу, но только медленно и осознанно. Также ешьте обязательно за столом, используя для этого приборы и полноценную посуду; не отвлекайтесь ни на что во время приёма пищи; после каждого кусочка еды кладите приборы на стол; ешьте минимум 20 минут; выбирайте цельные продукты, в которых много клетчатки; ешьте, пока не почувствуете насыщение на 80%.

Будьте добры к себе. Строгие диеты и самокритика могут помочь, но не в длительной перспективе.

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