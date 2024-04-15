Врачи рассказали о неожиданной пользе воды из бамии для здоровья

По мнению сторонников воды из бамии, которую делают путём замачивания крахмалистого растения, этот напиток полезен для организма. В том числе он помогает снизить вес, улучшить пищеварение, увлажнить кожу. Но так ли это, по мнению науки?

© Ferra.ru

Вода из бамии — это домашняя смесь, которую можно приготовить, замочив стручки бамии (съедобную часть растения) в воде на несколько часов или на ночь. Само растение содержит множество антиоксидантов, витаминов, минералов и других питательных веществ. Также в бамии есть большое количество клетчатки.

Некоторые исследования показывают, что бамия действительно может принести пользу здоровью. Например, этот овощ улучшает пищеварение, помогает контролировать уровень сахара в крови. Однако потенциальная польза воды из бамии неясна.

Вот чем, по мнению учёных, может быть полезна для здоровья вода из бамии.

Может помочь похудеть. Научные данные показывают, что бамия может способствовать снижению веса, вызывая чувство сытости и удовлетворения за счёт высокого содержания клетчатки. Это потенциально может снизить общее потребление калорий. Известно также, что вода способствует снижению веса, особенно если её употреблять вместо высококалорийных напитков: например, газировки. То есть вода из бамии может косвенно повлиять на процесс похудения.

Может помочь контролировать уровень сахара в крови. Но нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, будут ли эффекты от употребления в пищу бамии и питья воды из бамии схожими.

Может помочь пищеварению. В бамии много клетчатки, которая предотвращает запоры и поддерживает регулярный стул. Однако нужны дополнительные доказательства того, что вода из бамии даёт такие же результаты.

© Diner Junkies

Помощь при гидратации. Вода из бамии поможет вам избежать обезвоживания.

Может принести пользу коже. Бамия содержит много антиоксидантов, витаминов, минералов, которые питают и защищают кожу. Но неясно, сколько этих веществ содержится именно в воде из бамии.

В любом случае вода из бамии — низкокалорийный напиток, который можно употреблять регулярно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.