Осталось полтора месяца: как похудеть к лету без вреда для здоровья и голодовки

Когда до лета остается все меньше времени, появляется закономерное желание похудеть, ведь в жару придется носить тонкую и короткую одежду, под которой сложно скрыть лишние килограммы.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как сбросить желаемый вес за полтора месяца без вреда для здоровья.

Рациональный подход

По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, к избавлению от назойливых килограммов за короткий срок стоит подходить рационально.

— Здравый подход позволит определить причину накопления лишнего веса и построить похудение так, чтобы не навредить себе, — отметила специалист.

Кроме того, в вопросе похудения всегда важно отталкиваться от количества лишнего веса, продолжила диетолог.

— Если лишний вес составляет три–пять килограммов, то за полтора месяца от них можно легко избавиться. Если же избыток более семи килограммов, нужно глубже подходить к вопросу, сдать анализы и найти истинную причину, которая привела к возникновению нежелательных цифр на весах, — рассказала Дюваль.

Среди таких причин могут быть:

гормональный сбой;

проблемы ЖКТ.

Главные правила

Для комфортного похудения достаточно скорректировать образ жизни, считает диетолог. Поэтому важно:

Следить за количеством и качеством сна

— Ложиться нужно не позднее 23:00, а спать при этом — не меньше восьми. Потому что процесс похудения запускается именно во сне, а если человек игнорирует его, нервная система находится в постоянном стрессе, и процесс снижения веса сильно затягивается, — предупредила Дюваль.

Наладить рацион питания

— Необходимо, чтобы он был разнообразный, но сбалансированный и без большого количества углеводов. После 18:00 желательно есть только белки или овощи на пару, то есть избегать еды, которая обычно приводит к накоплению лишнего веса, — порекомендовала диетолог.

Среди продуктов, которые могут привести к набору лишних килограммов, Дюваль назвала следующие:

консервы;

соленая пища;

фастфуд;

копчености;

полуфабрикаты.

А вот строить свое похудение на подсчете калорий совсем неверно, предупредила специалист.

Фитнес-тренер Скрипник рассказал, как правильно начинать бегать новичкам

— Калории — это просто энергия, которая поступает в организм. Но самое важное — это качество продукта, который вы съели. А иногда в погоне за калорийностью люди забывают про это. Например, кусок отварной говядины и шоколадный батончик по калорийности почти не отличаются, но мясо куда полезнее для организма, чем шоколадка, — заметила диетолог.

Не переедать

Чтобы не переедать, важно сделать питание правильным и подходящим конкретному человеку, подчеркнула эксперт.

— Необходимо понять, сколько ему энергии нужно, чтобы чувствовать себя комфортно. Определить микроэлементы, которые необходимы для поддержания здоровья. Если человек работает на стрессовой работе, то ему необходимо увеличить в продуктах количество магния, при отеках — продукты с калием, — перечислила собеседница «ВМ».

Добавить физическую активность

По мнению специалиста, на пути к фигуре мечты за короткие сроки не стоит забывать и о сбалансированной физической активности.

— Но не нужно бросаться в крайности, сразу изнуряя тело серьезными тренировками. Этого категорически делать не стоит, потому что лишний вес — это уже нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему. И если сразу бросаться в крайности, это может навредить здоровью, — предостерегла Дюваль.

На первом этапе она посоветовала просто больше ходить, гулять или кататься на велосипеде.

— Такие небольшие нагрузки позволят подготовить тело к реальным физическим упражнениям. И когда тело станет более выносливым, можно будет строить план серьезных тренировок, — объяснила диетолог.

В комплексе физическая активность и правильный рацион питания позволят снизить вес в короткие сроки без вреда для здоровья, заверила врач.