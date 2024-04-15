Осталось полтора месяца: как похудеть к лету без вреда для здоровья и голодовки
Когда до лета остается все меньше времени, появляется закономерное желание похудеть, ведь в жару придется носить тонкую и короткую одежду, под которой сложно скрыть лишние килограммы.
«Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как сбросить желаемый вес за полтора месяца без вреда для здоровья.
Рациональный подход
По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, к избавлению от назойливых килограммов за короткий срок стоит подходить рационально.
— Здравый подход позволит определить причину накопления лишнего веса и построить похудение так, чтобы не навредить себе, — отметила специалист.
Кроме того, в вопросе похудения всегда важно отталкиваться от количества лишнего веса, продолжила диетолог.
— Если лишний вес составляет три–пять килограммов, то за полтора месяца от них можно легко избавиться. Если же избыток более семи килограммов, нужно глубже подходить к вопросу, сдать анализы и найти истинную причину, которая привела к возникновению нежелательных цифр на весах, — рассказала Дюваль.
Среди таких причин могут быть:
- гормональный сбой;
- проблемы ЖКТ.
Главные правила
Для комфортного похудения достаточно скорректировать образ жизни, считает диетолог. Поэтому важно:
Следить за количеством и качеством сна
— Ложиться нужно не позднее 23:00, а спать при этом — не меньше восьми. Потому что процесс похудения запускается именно во сне, а если человек игнорирует его, нервная система находится в постоянном стрессе, и процесс снижения веса сильно затягивается, — предупредила Дюваль.
Наладить рацион питания
— Необходимо, чтобы он был разнообразный, но сбалансированный и без большого количества углеводов. После 18:00 желательно есть только белки или овощи на пару, то есть избегать еды, которая обычно приводит к накоплению лишнего веса, — порекомендовала диетолог.
Среди продуктов, которые могут привести к набору лишних килограммов, Дюваль назвала следующие:
- консервы;
- соленая пища;
- фастфуд;
- копчености;
- полуфабрикаты.
А вот строить свое похудение на подсчете калорий совсем неверно, предупредила специалист.
Фитнес-тренер Скрипник рассказал, как правильно начинать бегать новичкам
— Калории — это просто энергия, которая поступает в организм. Но самое важное — это качество продукта, который вы съели. А иногда в погоне за калорийностью люди забывают про это. Например, кусок отварной говядины и шоколадный батончик по калорийности почти не отличаются, но мясо куда полезнее для организма, чем шоколадка, — заметила диетолог.
Не переедать
Чтобы не переедать, важно сделать питание правильным и подходящим конкретному человеку, подчеркнула эксперт.
— Необходимо понять, сколько ему энергии нужно, чтобы чувствовать себя комфортно. Определить микроэлементы, которые необходимы для поддержания здоровья. Если человек работает на стрессовой работе, то ему необходимо увеличить в продуктах количество магния, при отеках — продукты с калием, — перечислила собеседница «ВМ».
Добавить физическую активность
По мнению специалиста, на пути к фигуре мечты за короткие сроки не стоит забывать и о сбалансированной физической активности.
— Но не нужно бросаться в крайности, сразу изнуряя тело серьезными тренировками. Этого категорически делать не стоит, потому что лишний вес — это уже нагрузка на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему. И если сразу бросаться в крайности, это может навредить здоровью, — предостерегла Дюваль.
На первом этапе она посоветовала просто больше ходить, гулять или кататься на велосипеде.
— Такие небольшие нагрузки позволят подготовить тело к реальным физическим упражнениям. И когда тело станет более выносливым, можно будет строить план серьезных тренировок, — объяснила диетолог.
В комплексе физическая активность и правильный рацион питания позволят снизить вес в короткие сроки без вреда для здоровья, заверила врач.
— При таких привычках человек с небольшим избытком веса, до пяти килограммов, может сбросить его за три недели. Человек с большим лишним весом, до 30–35 килограммов, за тот же период может скинуть даже семь килограммов, — заключила Дюваль.