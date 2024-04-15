Помогает ли костный бульон похудеть

Наверняка вы уже слышали о преимуществах костного бульона для здоровья. Известно, что он помогает восстановить слизистую кишечника за счёт наличия коллагена. Это также успокаивает кишечник, улучшает пищеварение и уменьшает воспаление. Но насколько эффективно это блюдо при снижении веса?

Употребление костного бульона само по себе, скорее всего, не поможет вам сбросить вес. Однако если его включить в питательный рацион, то это позволит ускорить похудение. Диетолог Лена Бакович это подтверждает. По её словам, высокое содержание белка в этом бульоне обеспечит сытость после еды, что предотвратит переедание и уменьшит тягу к сладкому. Кроме того, бульон — низкокалорийная пища.

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Костный бульон содержит много воды и электролитов. Это позволяет поддерживать водный баланс в организме.

Ещё одно преимущество костного бульона для здоровья — это поддержание состояния костей и суставов. В костном бульоне есть магний, фосфор и кальций, которые важны для плотности и прочности костей. Если готовить костный бульон медленно, это позволит получить из него хондроитин и глюкозамин (питательные вещества, способствующие улучшению здоровья суставов).

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