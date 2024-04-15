Офтальмолог рассказал о факторах, снижающих зрение

По словам офтальмолога Дмитрия Сагоненко, есть четыре фактора, которые считаются основными причинами ухудшения зрения. Среди них длительная работа за компьютером или долгое использование гаджетов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на врача.

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Также офтальмолог обратил внимание на питание. Сагоненко указал на необходимость присутствия в рационе продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, в также лютеином и зеаксантином.

«Для профилактики нужно есть «цветные продукты» – красный перец, шпинат, яичный желток, а также жирную холодноводную рыбу», – объяснил специалист.

Недостаток естественного солнечного света также грозит развитием близорукости, поскольку солнечный свет помогает выделению дофамина, препятствующего чрезмерному удлинению глазного яблока.

Еще одним вредным фактором офтальмолог считает частое трение глаз, поскольку вызывает кератоконус – истончения и выпячивания роговицы.

Вредные привычки, в частности, курение, также негативно сказывается на зрении, поскольку никотин повреждает сосуды клетчатки. Это ведет к кровоизлияниям на глазном дне и другим патологиям, в том числе отмиранию зрительного нерва.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала о пользе некоторых продуктов для здоровья глаз. Например, грибы и креветки полезны для зрения.