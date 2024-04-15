Назван пластик, который превращает еду в яд при нагревании

Не вся пластиковая посуда подходит для разогревания пищи в микроволновке, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА кандидат химических наук Андрей Дорохов. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт уточнил, что бисфенол А может превратить еду в яд во время нагревания.

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Треугольник с цифрой 7 означает, что упаковка сделана из полиамида, поликарбоната, бисфенола А. Последний может проникать в пищу в небольших количествах, но при нагреве уровень этого проникновения увеличивается. Поэтому контейнеры и посуду с такой маркировкой для разогревания еды лучше не использовать, — пояснил Дорохов.

Всего в России существует семь маркировок пластиковой посуды. Цифра 6 обозначает, что предмет изготовлен для одноразового использования. Греть еду в такой таре безопасно для здоровья, но не практично: с большой вероятностью пластик успеет расплавиться, а все содержимое вытечет, отметил эксперт. На безопасной для использования в микроволновке посуде обычно стоит маркировка с цифрой 5 или содержится соответствующая приписка.

Это тара из полипропилена, он безопасен для человека. Кстати, на маркировку контейнеров и другой пластиковой посуды важно обращать внимание и владельцам посудомоечных машин. Некоторые из моделей разогревают воду до 85 градусов, это подходит далеко не для каждого пластика, — заключил химик.

Биохимик Мария Кулешова ранее предупредила, что родниковая вода может представлять опасность из-за содержания в ней опасных бактерий и вирусов. Вред может нанести и бутилированная вода. Эксперт пояснила, что озабоченность экспертов вызывает качество пластика, в котором она хранится.