Сегодня в магазинах можно найти большой ассортимент сублимированных продуктов — от фруктов до полноценных блюд в пакетах вроде крем-супа или овощного рагу. Их достаточно залить кипятком, чтобы получить быстрый обед. Это выглядит удобно и просто, а некоторые люди покупают такие пакеты для похудения. Как сублимация влияет на полезные свойства пищи, так ли безопасны сублимированные продукты и как часто их можно есть, «Секрету» рассказали врачи.

Что такое сублимированные продукты

По словам опрошенных экспертов, сублимация — самый современный способ консервирования продуктов. Форма, цвет, вкус, запах после обработки, например, ягод или овощей не меняются и остаются в естественном виде.

Сублимированные продукты часто богаты питательными веществами и витаминами, так как при шоковой заморозке мелкие кристаллики льда не разрушают клеточные мембраны и структура продукта остаётся неизменной. Полезные вещества не разрушаются, что позволяет регулярно получать необходимый запас энергии.

Как объясняет врач общей практики Екатерина Серебренникова, сублимированный продукт сперва подвергают глубокой заморозке, а потом из него выпаривают лёд. За счёт этого продукт уменьшается в объёме и происходит его консервация без потери полезных веществ, поскольку не было воздействия высоких температур.

Во время глубокой обработки происходят микроразрывы молекул продукта за счёт воздействия льда. Это повышает усвояемость продукта и его энергетическую ценность тоже. Такая обработка способствует тому, что продукт лучше переваривается, его удобно использовать в походах и во время активного отдыха.

Также во время сублимации увеличиваются сроки хранения продукта. Как говорит врач-диетолог Линда Хасанова, благодаря отсутствию воды у таких продуктов длительный срок годности (от года до пяти лет) без необходимости хранения в холодильнике.

И кроме того, сублимированные продукты быстро усваиваются. Хотя это не всегда идёт в плюс.

Минусы сублимированных продуктов

Несмотря на то что сублимация — технологичный способ обработки, сублимированные продукты не всегда полезные. Консерванты и добавки в составе всё же не исключены.

В готовых продуктах в составе помимо сублимированных компонентов могут содержаться стабилизаторы, ароматизаторы, подсластители, фруктоза. Часто к готовым сублимированным продуктам прилагаются вредные соусы, что совершенно не вписывается в каноны правильного питания. Такой рацион не способствует улучшению здоровья.

Также максимальное содержание полезных питательных веществ содержится исключительно в цельных продуктах. Если продукт подвергается обработке и измельчению, то витаминов и минералов в нём становится меньше.

Другая проблема — это активное выпаривание жидкости. По словам врача общей практики Екатерины Серебренниковой, сублимированные продукты нужно обязательно постоянно запивать водой. А нутрициолог Ксения Молчанова добавляет, что измельчённые продукты бедны клетчаткой, которая крайне необходима для нормального пищеварения.

Сублимированные продукты часто выбирают худеющие люди, но это, по словам врача общей практики Екатерины Серебренниковой, не очень эффективно.

В силу того, что сублимационные продукты быстро усваиваются, они не подойдут также тем, кто хочет сбросить вес. Быстрое усвоение означает, что больше калорий потребляется и впитывается. К человеку быстро возвращается чувство голода, с которым, как правило, во время диеты справляться сложнее всего. А ведь принцип похудения основан на том, что должно сокращаться потребление белков, жиров и углеводов.

Кроме того, как говорит нутрициолог Ксения Молчанова, когда человек заменяет объём употребляемой пищи на готовый продукт — например, на порошок, у человека теряются не только килограммы, но и здоровье. С ней согласна и врач-диетолог Линда Хасанова.

Длительное потребление сублимированных продуктов в качестве основного питания делает рацион однообразным и может привести к дефициту определённых питательных веществ. А если в сублимированный продукт проникнет кислород, то наступит быстрое окисление и разрушение полезных веществ.

И ещё одна проблема — стоимость. Как говорит врач общей практики Екатерина Серебренникова, процесс приготовления сублимированных продуктов высокотехнологичный, требует времени на то, чтобы заморозить их, а потом выпарить лёд. Поэтому такие продукты на полках магазинов стоят дорого.

Как употреблять сублимированные продукты безопасно

Перечисленные выше нюансы не означают, что нужно совсем отказаться от сублимированных продуктов. Просто их стоит употреблять с осторожностью.

Главное — не делать сублимированные продукты основой рациона.

В еде должно быть разнообразие: вкусов, цветов, форм, запахов, текстур. И для организма важно иметь непосредственный контакт с едой, ощущать её органолептические качества: текстуру, запах, цвет.

Врачи напоминают, что для хорошего самочувствия и состояния организма важно разнообразие. Поэтому нужно выбирать продукты по сезону, прислушиваться к сигналам и желаниям организма, а также стараться по максимуму отдавать предпочтение цельной еде растительного и животного происхождения.

А если всё же возникает необходимость вводить в рацион сублимированные продукты, важно тщательно изучать состав таких продуктов. Врач-диетолог Линда Хасанова советует выбирать варианты, в которых нет добавленного сахара, соли, консервантов, красителей и ароматизаторов. Сублимированные продукты должны быть изготовлены из натуральных продуктов, а не из консервированных полуфабрикатов.