ПП-батончики могут навредить сильнее жирной колбасы

Такие батончики часто пропагандируются как здоровая альтернатива вредным перекусам. Люди их активно покупают, потому что ими удобно полакомиться в перерывах между делами. Но проблема в том, что состав у такой продукции может быть совершенно не «пп» и они могут нанести больше вреда организму, чем жирная колбаса или соль. О том, почему не стоит эти батончики и какие еда ещё точно не принесёт пользу, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг.

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Опасность ПП-батончиков

По словам специалиста, часто в таком перекусе присутствуют:

сахар,

пальмовое масло,

пшеничная мука,

вредные подсластители,

консерванты,

прочая «химия».

Так что такие батончики легко повышают риски набора веса, провоцируют нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистые заболевания. «Чаще всего это лишь психологическая ловушка и способ сгладить зависимость от сладкого», — уточнила медик.

Какие продукты ещё вредны

Врач назвала ещё шесть продуктов, которые для неё неприемлемы в плане здорового питания. Это: