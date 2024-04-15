ПП-батончики могут навредить сильнее жирной колбасы. Почему — объяснила эндокринолог
Такие батончики часто пропагандируются как здоровая альтернатива вредным перекусам. Люди их активно покупают, потому что ими удобно полакомиться в перерывах между делами. Но проблема в том, что состав у такой продукции может быть совершенно не «пп» и они могут нанести больше вреда организму, чем жирная колбаса или соль. О том, почему не стоит эти батончики и какие еда ещё точно не принесёт пользу, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг.
Опасность ПП-батончиков
По словам специалиста, часто в таком перекусе присутствуют:
- сахар,
- пальмовое масло,
- пшеничная мука,
- вредные подсластители,
- консерванты,
- прочая «химия».
Так что такие батончики легко повышают риски набора веса, провоцируют нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистые заболевания. «Чаще всего это лишь психологическая ловушка и способ сгладить зависимость от сладкого», — уточнила медик.
Какие продукты ещё вредны
Врач назвала ещё шесть продуктов, которые для неё неприемлемы в плане здорового питания. Это:
- многокомпонентная еда — когда в составе больше 2−3 компонентов;
- та еда, которая неизвестно из чего приготовлена — например, даже в простой соли есть антислёживающийся компонент, что уж говорить о супе-пюре из кафе;
- рафинированное подсолнечное масло — большое количество омега-6 в его составе провоцирует воспаление;
- сахар;
- плавленый сыр — в нём есть трансжиры, которые плохо влияют на память и когнитивные способности, а также увеличивают риск тромбоза;
- мюсли — много углеводов и сахара, а пользы нет, так как даже сухофрукты в них химически обработаны.