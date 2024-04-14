Врач рассказал, как правильно измерять давление

Контролировать артериальное давление важно для всех: кому-то показатели помогут вовремя заметить проблемы с сердцем или другими органами и обратиться ко врачу, а кому-то нужно каждый день знать своё давление, чтобы принимать соответствующие лекарства. Кардиолог, медицинский эксперт ИНВИТРО Полина Концедайло рассказала «Газете.Ru», что может повлиять на измерение давления.

Что влияет на давление

По словам эксперта, результаты измерения артериального давления могут исказиться, если:

неправильно подобран размер манжеты;

неправильно наложена манжета (например, поверх одежды);

вам хочется в туалет по-маленькому.

Плюс медик отметила, что за 30 минут перед тем, как померить давление нужно исключить физические нагрузки, курение и продукты с кофеином.

Эксперт добавила, что в современных приборах есть индикатор движения и неправильного наложения манжеты. Они снижают неточность измерения. Также в электронных тонометра есть индикаторы аритмии (для тех, у кого есть нарушения ритма) и звуковое сопровождение (для тех, у кого есть проблемы со зрением).

Как измерять давление

Вот инструкция, которую рассказала врач:

сесть нужно так, чтобы у спины была опора, а предплечье лежало на столе на уровне сердца;

нельзя скрещивать ноги и наклоняться;

во время измерения не рекомендуется разговаривать;

манжету нужно расположить так, чтобы нижний край на два-три сантиметра был выше локтя.

При первом использовании прибора измерение проводится на обеих руках. Все последующее время давление нужно мерить на той руке, где показатель был выше. Лучше всего делать три измерения с интервалом в пару минут и вычислять среднее арифметического из двух последних измерений.