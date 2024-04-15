Магия борща. Стало известно о неочевидном свойстве свеклы

Многие понимают, что овощи и фрукты полезны в той или иной степени, особенно в сыром виде и если нет каких-либо хронических заболеваний и аллергий. Однако у каждого вида есть свои отличительные особенности. Свёкла, например, хорошо ускоряет кровообращение, а ещё помогает усилить сексуальное влечение.

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Что выяснили учёные

По словам специалистов, свёкла — это настоящий суперфуд, полный витаминов и минералов, сообщило The Conversation. В чём её польза? В свёкле полно:

витамина B;

витамина C;

минералов;

клетчатки;

антиоксидантов.

Благодаря свёкле в организме образуется оксид азота, а он, в свою очередь:

расширяет кровеносные сосуды; уменьшает воспаления сосудов; снижает давление; ускоряет кровообращение.

Благодаря последнему он повышает либидо у мужчин и женщин. А оксид азота поддерживает уровень тестостерона у мужчин до и во время секса.

Только есть уточнение — такие полезные свойства проявляются у свёклы только в свежем виде, например в салатах, смузи и других вариантах. После термообработки эффективность корнеплода снижается.

Сексуальность и длина воло

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