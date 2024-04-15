Магия борща. Стало известно о неочевидном свойстве свеклы

Сексуальная магия борща. Стало известно о неочевидном свойстве свёклы
Многие понимают, что овощи и фрукты полезны в той или иной степени, особенно в сыром виде и если нет каких-либо хронических заболеваний и аллергий. Однако у каждого вида есть свои отличительные особенности. Свёкла, например, хорошо ускоряет кровообращение, а ещё помогает усилить сексуальное влечение.
Что выяснили учёные
По словам специалистов, свёкла — это настоящий суперфуд, полный витаминов и минералов, сообщило The Conversation. В чём её польза? В свёкле полно:
- витамина B;
- витамина C;
- минералов;
- клетчатки;
- антиоксидантов.
Благодаря свёкле в организме образуется оксид азота, а он, в свою очередь:
- расширяет кровеносные сосуды;
- уменьшает воспаления сосудов;
- снижает давление;
- ускоряет кровообращение.
Благодаря последнему он повышает либидо у мужчин и женщин. А оксид азота поддерживает уровень тестостерона у мужчин до и во время секса.
Только есть уточнение — такие полезные свойства проявляются у свёклы только в свежем виде, например в салатах, смузи и других вариантах. После термообработки эффективность корнеплода снижается.
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