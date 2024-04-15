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Сексуальная магия борща. Стало известно о неочевидном свойстве свёклы

Многие понимают, что овощи и фрукты полезны в той или иной степени, особенно в сыром виде и если нет каких-либо хронических заболеваний и аллергий. Однако у каждого вида есть свои отличительные особенности. Свёкла, например, хорошо ускоряет кровообращение, а ещё помогает усилить сексуальное влечение.

Магия борща. Стало известно о неочевидном свойстве свеклы
© Секрет Фирмы

Что выяснили учёные

По словам специалистов, свёкла — это настоящий суперфуд, полный витаминов и минералов, сообщило The Conversation. В чём её польза? В свёкле полно:

  • витамина B;
  • витамина C;
  • минералов;
  • клетчатки;
  • антиоксидантов.

Благодаря свёкле в организме образуется оксид азота, а он, в свою очередь:

  1. расширяет кровеносные сосуды;
  2. уменьшает воспаления сосудов;
  3. снижает давление;
  4. ускоряет кровообращение.

Благодаря последнему он повышает либидо у мужчин и женщин. А оксид азота поддерживает уровень тестостерона у мужчин до и во время секса.

Только есть уточнение — такие полезные свойства проявляются у свёклы только в свежем виде, например в салатах, смузи и других вариантах. После термообработки эффективность корнеплода снижается.

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