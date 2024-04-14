В Роспотребнадзоре рассказали о пользе зеленого чая

По словам экспертов, в зеленом чае сохраняется больше полезных нутриентов, так как он не подвергается длительной ферментации.

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Кроме того, любители такого напитка живут дольше. Это связано с тем, что в нем есть полифенолы - мощные природные антиоксиданты.

Сам чай богат витаминами А, С, Р, К и группы В, фтором, кальцием, цинком, медью, железом, магнием, 20 видами аминокислот и алкалоидами. Н

о все же он некоторым людям противопоказан. Его не стоит пить принимающим антикоагулянты, чувствительным к кофеину и пациентам с низким уровнем железа в крови. А недавно специалисты напомнили о правилах питания весной.