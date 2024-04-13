Названы лучшие упражнения на пресс, доступные в домашних условиях

В домашних условиях пресс и ноги можно развивать мощными упражнениями «велосипед», а также планкой и отжиманиями в упоре лежа, рассказала NEWS.ru доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим. Она отметила, что продолжительность занятий должна составлять 30–40 минут.

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Очень мощное упражнение для пресса и ног — «велосипед», три-четыре подхода по 15--20 повторений, удерживание ног на весу. Также для пресса и всего верха подойдут отжимания от пола — три-четыре подхода по 10--15 повторений, желательно коснуться грудью пола, и скручивания. Продолжительность занятий — 30--40 минут, — добавила Сулим.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда, стоя на четвереньках, попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».