Опасно для жизни: врач предупредила о вреде шашлыка

Весна – время пикников на природе с шашлыками.

Однако, как предупредила в интервью порталу «Подмосковье сегодня» врач общей практики Мария Беляева, употребление термически обработанного мяса таит в себе смертельную опасность для здоровья.

Так, по словам специалиста, поджаристая корочка на шашлыке содержит канцерогены, способные вызвать рак, поэтому её следует убирать с готового мяса. Также врач рекомендует следить, чтобы шашлык не был сырым, потому что в нём могут содержаться личинки паразитов.

Кроме того, Беляева советует не увлекаться шашлыком, так как в больших количествах он вреден для обмена веществ, сосудов, а также опасен для людей с проблемами ЖКТ в период обострения.

«Для приготовления шашлыка следует выбирать наименее жирное мясо, птицу или рыбу и подавать блюдо с большим количеством зелени и овощей», – резюмировала врач общей практики.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала, почему поход на пикник с шашлыками может обернуться для россиян уголовным делом.