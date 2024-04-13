Как есть мороженое, чтобы оно пошло на пользу

Несмотря на присутствие в традиционном мороженом насыщенных жиров и сахара, этот десерт может быть ежедневной частью здорового рациона и даже принести пользу для здоровья, считает диетолог Эдвина Кларк. Об этом эксперт рассказала в интервью HuffPost.

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«Небольшая порция мороженого каждый вечер в рамках здорового питания вряд ли разрушит ваше здоровье. Кроме того, мороженое является источником кальция, магния и витамина В12 и доставляет удовольствие, что также является важной функцией пищи».

Эксперт посоветовала ограничиться порцией в 100 грамм в день, если вы не испытываете дефицита калорий.

По мнению специалистов, белки и жиры, содержащиеся в мороженом, могут помочь замедлить усвоение сахара — поэтому лучше съесть его небольшую порцию, чем, например, конфету, которая резко повысит уровень сахара в крови. Кроме того, вы получается немного белка и кальция. Известно, что молоко и сливки также являются отличным источником витамина А, важного для поддержания здоровья глаз и иммунитета.