Названо уникальное упражнение для чемпионской выносливости

Спорт должен быть значимой частью жизни у тех, кто заботится о своём здоровье. Одно из популярных сейчас упражнений — бёрпи. Оно состоит из приседания, планки, отжимания и прыжка вверх и помогает проработать мышцы груди, ног, рук, спины, пресса и ягодиц. О том, как правильно тренироваться и в чём польза берпи, «Секрет фирмы» узнал у топ-тренера FitStars Ольги Дерендеевой.

Темп выполнения

Важен и темп выполнения — можно делать в спокойном режиме, либо в табате (высокоинтенсивная интервальная тренировка с максимальной скоростью движений). Что бы вы ни выбрали, важно сохранять примерно один и тот же темп.

Подойдёт ли бёрпи для начинающих

На первых этапах лучше выполнять упрощённый вариант упражнения: присед, по очереди выводим ноги в положение планки. Далее возвращаем ноги в положение приседа и спокойно встаем.

Бёрпи сильно поднимает пульс: если раньше вы не тренировались, то можете почувствовать головокружение из-за резкой смены положения вверх-вниз и наоборот.

Кому не рекомендован бёрпи

Я бы не рекомендовала выполнять это упражнение людям с проблемами поясницы. А также тем, кто пока не умеет чувствовать мышцы живота и правильно включать пресс. Любые планки, а тем более динамические, требуют согласованной работы мышц живота и спины. Дело в том, что люди с нетренированным прессом часто выполняют планки за счёт прогибов в пояснице, что провоцирует боли в этой области.

Из медицинских противопоказаний:

сердечные заболевания;

травмы суставов и связок (коленей, стоп, голеностопа);

варикозное расширение вен;

лишний вес;

беременность или недавние роды.

Польза

Бёрпи увеличивает интенсивность физической нагрузки. Это отличное упражнение, если вы делаете круговую тренировку или табату, хотите вывести пульс на максимальные значения.

Для продвинутого уровня можно выполнять бёрпи с утяжелителями на ногах. Это отлично работает с показателями взрывной силы и хорошо задействует ягодичные мышцы.