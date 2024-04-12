Какие продукты повышают бодрость и энергию

Для восстановления сил и энергии в организме необходимо включить в рацион питания определенные продуты. В их числе – шпинат, авокадо и семена чиа, выяснила у экспертов Общественная Служба новостей.

© Pexels

Шпинат укрепляет иммунитет и помогает организму в выработке энергии. В нем содержится много железа и белков, поэтому особенное внимание ему специалисты рекомендуют уделять, если организм ослаблен после долгой зимы.

Также в рацион человека с нехваткой сил нужно включить авокадо. За счет содержания калия, витаминов, минералов и клетчатки он поддерживает энергичность и здоровье.

Еще один способ повысить бодрость – употреблять в пищу семена чиа. Их также считают идеальным продуктом для желающих сбросить лишний вес, так как они надолго обеспечивают чувство сытости.

Также эксперты рекомендуют для восстановления сил и энергии выпивать с утра натощак стакан воды с лимоном и употреблять качественный темный шоколад, содержащий минимум 70% какао. В составе такого лакомства есть теобромин и кофеин, бодрящие и стимулирующие обмен веществ.

Напомним, врачи также считают, что после простуды восстановить силы помогают снижение уровня стресса и самомассаж. Также для восстановления работоспособности полезно постепенное возвращение к физическим нагрузкам.