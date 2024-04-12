Стоматолог объяснила, почему темнеют зубы

Врач-стоматолог, директор детской стоматологической студии Виктория Шелудкова поделилась с aif.ru, почему иногда зубы могут темнеть или менять свой цвет, нарушая белоснежную улыбку, которая является своего рода индикатором здоровья.

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Факторы, влияющие на цвет эмали, включают в себя гигиенические привычки, рацион питания, включая наличие молочных продуктов, а также условия формирования зубов в детстве, включая период грудного вскармливания.

Согласно рекомендациям специалистов, продолжительное грудное вскармливание может положительно сказаться на здоровье эмали зубов ребенка. При этом важно учитывать качество продуктов, их натуральность и цвет, так как некоторые продукты, такие как морковь, могут окрашивать эмаль.

По словам Шелудковой, до достижения возраста 21 года у человека есть возможность повлиять на цвет и качество своей эмали. Однако уже сформировавшуюся эмаль изменить невозможно, и единственным способом изменить ее цвет является процедура отбеливания у стоматолога.

Важно отметить, что цвет эмали не всегда отражает ее состояние. Даже если зубы имеют темный оттенок, это не обязательно свидетельствует о их плохом здоровье. Например, «тетрациклиновые зубы», которые приобретают желто-коричневый оттенок из-за приема антибиотиков, могут быть крепкими и здоровыми, хотя и более уязвимы к кариесу.

Шелудкова также подчеркнула важность правильного подхода к уходу за полостью рта и выбору средств для гигиены. Неправильно подобранные средства или агрессивные методы чистки могут повредить эмаль, вызвать ее разрушение или изменение цвета.

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