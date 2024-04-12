Как правильно размяться перед жиросжигающей тренировкой

Перед жиросжигающей тренировкой необходимо тщательно размяться, чтобы подготовить мышцы и связки к нагрузкам, рассказала NEWS.ru доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим. Она отметила, что разогреву» лучше уделять около 10 минут, в конце разминки можно выполнить прыжки с одновременным разведением рук и ног в течение минуты без остановки.

© News.ru

Начинать надо с 10-минутной разминки, разогреться шестью-восемью упражнениями — наклоны, повороты головы, вращение рук в кистевых, локтевых, плечевых суставах, несколько выпадов, приседаний, махи ногами, различные наклоны, вращение голеностопа. Главное — разогревайте мышцы в порядке сверху вниз, — добавила Сулим.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда, стоя на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».