Врач предупредила о неприятных последствиях слишком ранних подъемов

Слишком ранние подъемы могут пагубно влиять на здоровье, предупредила британский терапевт Анита Раджа. О неприятных последствиях систематического недосыпа она рассказала в беседе с Metro.

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Недосып при слишком ранних подъемах, заявила врач, ослабляет иммунитет, поскольку контролирующие воспаление белки цитокины выделяются именно во время сна. Кроме того, по ее словам, малое количество сна дурно влияет на продуктивность и мотивацию.

«От 23 до 45 процентов людей ежегодно теряют до двух рабочих недель из-за снижения продуктивности, обусловленного недосыпом. Уставший мозг — как уставшая мышца, которая просто не сможет выдержать марафон, пока не отдохнула», — объяснила Раджа.

Кроме того, продолжила она, при недосыпе слабеет память, потому что мозг не в состоянии «записать» воспоминания, ухудшаются настроение и ментальное здоровье. Раджа также напомнила об исследованиях, связывающих систематический недосып с развитием ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний. Отсутствие сна, указала она, влияет на метаболлизм глюкозы, что и может привести к подобным последствиям.

Ранее специалист по сну Джеймс Леонхардт заявил, что для поддержания здоровья и хорошего самочувствия не нужно спать по восемь часов в сутки. Леонхардт убежден, что для полноценного отдыха нужно сосредоточить внимание не на количестве сна, а на его качестве.