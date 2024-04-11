Сколько меда можно есть в день без вреда для организма

Эндокринолог Тананакина: здоровому человеку можно съедать 1–2 ложки мёда в день. Счёт не на чайные, а на столовые. Такая доза считается безопасной. Но важно, и что представляет из себя сам мёд. Он должен быть натуральным, без добавления сахара и прочего. А сахар в мёде и так есть — в виде глюкозы, фруктозы и сахарозы. Но всё равно это бесспорно полезный продукт.

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Польза мёда

Умеренное потребление мёда в рамках здорового и сбалансированного питания — это разумно, рассказала в беседе с РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Он содержит витамины, минералы, антиоксиданты и другие биологически активные вещества, которые благоприятно влияют на организм. К тому же мёд славится своими антибактериальными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Именно его всегда используют при лечении простуды.

При этом нужно помнить, что мёд и продукты с его содержанием, могут вызывать аллергию. А ещё он довольно калорийный.

«Рекомендуется учитывать общее потребление сахара в течение дня, включая все источники, в том числе мед», — отметила врач.

Можно ли нагревать мёд

Есть мнение, что это опасно для организма. Сторонники системы альтернативной медицины «аюрведа» пугают, что при нагревании этого продукта образуются токсичные вещества.

Но учёные считают совсем иначе. Во-первых, без этого просто никак — мёд нагревают при пастеризации: сперва доводят температуру до 70−80 градусов, а потом охлаждают. Благодаря этому он становится безопаснее, объяснила врач-диетолог DocMed Мария Герасимова.