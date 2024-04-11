Названо ресторанное блюдо, которое заменит полный прием пищи

Главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева рассказала «Газете.Ru», чем можно заменить полноценный прием пищи и как насытить организм на несколько часов.

© Газета.Ru

Эксперт советует на обед выбирать суши и роллы. В них, по ее мнению, оптимальное соотношение КБЖУ.

«Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту составов, эти блюда могут заменить полноценный прием пищи и отлично насытить организм на несколько часов. Весь секрет скрывается в рыбе. Свежий лосось, тунец, креветки или гребешок являются незаменимыми источниками качественного белка и полезных жиров. В отличие от свинины или говядины, менее калорийный «морской» белок легче усваивается нашим ЖКТ», — начала эксперт.

Она также отметила, что ненасыщенные жирные кислоты в рыбе помогают укреплять иммунитет, делают волосы шелковистыми, а кожу — упругой. Поэтому не стоит бояться рыбьего жира, а, наоборот, следует почаще включать его в ежедневный рацион.

«Правильные углеводы содержатся в рисе и овощах. Рис не содержит глютен, а значит, легче переваривается организмом и не дает такого резкого всплеска содержания глюкозы в крови. Овощи — богатый источник клетчатки, которая дает сытость в течение всего рабочего дня. Также не стоит забыть про нори, которыми оборачивают начинку или сам ролл сверху. В нори содержится много йода, дефицит которого встречается у каждого второго жителя средней полосы России», — рассказала Людмила Румянцева.

Однако она отметила, что не все суши и роллы могут подходить для правильного питания во время подготовки к летнему сезону.

«Залог идеальной фигуры кроется в простых составах блюд и правильно подобранных ингредиентах. Поэтому лучше избегать в составах блюд майонеза, соусов унаги, терияки и других топпингов с высокой калорийностью. Да, такие лакомства будут иметь более яркий вкус, но не помогут привести вашу фигуру к стройному виду из-за высокого содержания насыщенных жирных кислот, сахара и простых углеводов», — заключила она.

Ранее итальянский ресторатор объяснил, как правильно сочетать пасту с соусом.