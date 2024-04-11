Продукты, которые не стоит есть каждый день - они опасны

Сами по себе данные продукты не несут серьезной опасности, но на ежедневной основе их употреблять точно не стоит, велика вероятность получить серьезные сбои в организме. Диетолог Арина Вишневская рассказала WomanНit, какие продукты должны быть редкими гостями на вашем столе.

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0% жира

Считается, что обезжиренные продукты — must-have в любом диетическом меню. По словам нашего эксперта, это опасная теория.

«Нашему организму необходимы жиры, поэтому ни в коем случае не отказывайтесь от них. Кроме того, в обезжиренных продуктах часто содержатся трансжиры, которые поддерживают их срок годности», — комментирует Арина.

Употреблять обезжиренные продукты можно не чаще раза в месяц.

Полуфабрикаты

Да, они удобны, не нужно тратить много времени на приготовление, но и вред от них не меньший.

Диетолог: «Здесь целый набор элементов, которые „посадят“ ваш организм за пару месяцев — огромное количество соли, химии, консервантов и вкусовых добавок».

Также не забываем, что полуфабрикаты повышают холестерин в крови.

Мюсли

Если вы делаете мюсли самостоятельно, в этом нет проблемы, однако готовые мюсли — настоящая «сахарная бомба» для организма. По словам диетолога, на 100 граммов готового продукта приходится почти 400 калорий! Просто представьте, насколько перегружаются ваши ЖКТ и печень при постоянном употреблении подобных готовых завтраков.