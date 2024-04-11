Людям с сидячим образом жизни назвали способы стать активнее

Так называемая нетренировочная активность, то есть перемещение по дому, смена позы во время работы, ходьба на короткие дистанции или выполнение мелких бытовых дел, важна для здоровья, заверила кардиолог Наталья Гаврилюк. В разговоре с kp.ru врач объяснила, как людям с сидячим образом жизни увеличить количество такой активности.

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В первую очередь она порекомендовала раз в час вставать из-за рабочего стола и активно разминаться.

«Чем больше мышц вы задействуйте, тем лучше будет микроциркуляция крови, а значит, и активность мозга, и здоровье сердечно-сосудистой системы», — уточнила Гаврилюк.

Вторым способом стать активнее врач назвала стоячие столы. По ее словам, даже 30 минут в день, проведенные за таким столом вместо обычного, улучшают физическое состояние человека.

Кардиолог также призвала дополнять активность любым способом: например, пританцовывать во время мытья посуды, а затем отправляться на прогулку в парк.

По словам Гаврилюк, при отсутствии движения в течение дня даже ежедневные тренировки в спортзале становятся менее эффективными.

«Вот вы сидите в офисе весь день, а вечером на машине доезжаете до спортклуба, занимаетесь там час — и это, конечно, неплохо. Но все же не то, что "доктор прописал". Нужно в любом случае добавлять чуть больше движений в повседневной жизни», — отметила кардиолог.

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