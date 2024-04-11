Как сохранить желание тренироваться регулярно: методы Яны Стародубцевой

Онлайн фитнес-марафоны становятся все более популярными. Расцвет этого сегмента любительского спорта случился в пандемию, когда двери в спортивные клубы оказались закрытыми для посетителей. Рост популярности формата подтверждают данные поисковых систем. Онлайн фитнес-марафоны дают возможность для людей любого возраста и уровня физической подготовки улучшить физическую форму, не выходя из дома.

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Главное здесь не просто вовлечь людей в тренировки, а мотивировать их на продолжение занятий и сохранение полезных привычек после завершения марафона, говорит тренер Яна Стародубцева. Ее проект “Фитнес для ленивых” за время своего существования превратился в большое комьюнити для людей, желающих изменить свой образ жизни.

Яна Стародубцева – опытный тренер, дипломированный психолог и создатель собственной методики фитнеса. Ее марафоны привлекли более полутора тысяч участников в России, США и Европе. Специалист стремится не просто помочь людям подтянуть физическую форму, но и вдохновить их на изменение образа жизни.

Проект “Фитнес для ленивых” завоевал множество положительных отзывов и победы в конкурсах “Лучшие социальные проекты России” и Best Business Awards. О секретах мотивации, значении коммуникации, поддержке врачей и почему похудение – это не главное, Яна Стародубцева рассказала в интервью нашему корреспонденту.

«СП»: Яна, популярность домашнего онлайн-фитнеса продолжает расти и все больше людей тренируются дома. В вашем проекте приняли участие более 1500 человек, которые хотели прийти в форму без посещения спортзала. А что мотивировало вас создать собственный марафон?

– Все началось в период пандемии коронавируса и локдауна. В тот период огромное количество людей лишились работы, оказались заперты дома. Казалось бы, занимайся спортом хоть каждый день дома, но голова загружена, ты находишься в постоянном стрессе из-за происходящего. Такое состояние было не только у меня, у многих. И в какой-то день я решила, что мне нужна компания людей, которые будут меня поддерживать, и я буду поддерживать их тоже. Раньше я часто занималась организацией чего-либо, мне в целом это легко дается: кураторство, ведение людей к результату и так далее, – и я взялась за дело.

«СП»: Вам удалось заинтересовать более полутора тысяч человек по всему миру. На что вы обращали внимание в онлайн фитнес-марафоне? Ведь тренироваться дома можно и просто под видео инструкторов на YouTube.

– Качество контента на YouTube тренировках часто вызывает разочарование из-за монотонности тренировок. Для меня важно, чтобы тренер был харизматичным и поддерживал интерес тех, кто тренируется. Важно также быть человечным и открытым, не идеализировать себя, а позиционировать себя как обычного человека, с теми же проблемами и сложностями. Когда мы говорим об онлайне, мне кажется, гораздо интереснее, когда ты похож на живого человека. Потому что в 2024 году невозможно изобрести велосипед, и люди идут на энергетику.

Людей с качественными знаниями много, людей, которые способны помочь кому-либо много, и тут уже вопрос в том, как ты за собой поведешь и как монетизируешь себя. По словам других экспертов, у меня получается вдохновлять, мотивировать, поэтому ко мне возвращаются, и новые люди приходят. Но основное, это, наверное, то, что я не особо ставлю себя выше как тренер, какой-то невероятный коуч, педагог.

Я очень часто позиционирую себя, как человек, который в одной лодке с теми же, кто приходит ко мне. Например, у меня могут быть какие-то тяжелые периоды в жизни, когда я не тренируюсь супер регулярно и не могу быть самым дисциплинированным человеком. То есть я обычный человек и мне бывает так же сложно, как и любому другому, и для других людей это тоже важно понимать. Я часто слышу в свою сторону, что со мной хочется тренироваться, потому что я своя, такая же, как и все с такими же проблемами.

«СП»: После успешного старта и продолжения проекта “Фитнес для ленивых” вас пригласили в жюри всероссийского конкурса “Безграничные возможности”. Расскажите, какие методы вы используете, чтобы помочь участникам преодолевать трудности, когда телу особенно тяжело искать справляться с новыми нагрузками?

– Работая над онлайн-проектами в сфере фитнеса и здорового образа жизни, мы эффективно боремся с проблемой поддержания мотивации участников на протяжении всего процесса. Одной из ключевых проблем является уход участников посреди программы из-за различных факторов, таких как работа, учёба или элементарная потеря интереса. Это может серьезно повлиять на достижение поставленных целей и общий результат.

Чтобы преодолеть эти трудности, мы разрабатываем и внедряем систему геймификации, которая включает различные стимулы и поощрения для участников. Например, мы предлагаем призы за активное участие в тренировках, выполнение дополнительных заданий и присутствие на общих звонках и вебинарах. Важным элементом нашего подхода является индивидуальное взаимодействие с участниками.

Мы с командой проводим персональные консультации и сессии, где обсуждаем их индивидуальные цели, трудности и прогресс. Это помогает создать более тесную связь с участниками и повысить уровень вовлеченности. Кроме того, мы активно работаем над построением сообщества, где девушки могут делиться своими достижениями, задавать вопросы и поддерживать друг друга.

Это способствует формированию позитивной атмосферы и взаимоподдержки, что в свою очередь стимулирует участников продолжать свой путь к достижению здоровья и фитнеса.

«СП»: Ваш проект ориентирован на людей с разным уровнем мотивации, что отличает его от большинства известных фитнес-марафонов. Как вы адаптируете свои методики под разные потребности и жизненные ситуации участников?

– Действительно, под разный уровень мотивации нужны адаптированные сценарии и подходы. Например, кому-то не нужен куратор, чаты и прочая поддержка, а нужен только план, методики и тренировки, и тогда участник марафона может выбрать для себя определенный сценарий, в котором он будет двигаться самостоятельно. Кому все это нужно, кто понимает, что будет тяжело и знает, что все забрасывает, тогда ему, естественно, нужен более сложный сценарий с обратной связью и так далее.

Мы используем тесты, как тест на профориентацию, когда профессию подбирают, и также мы подбираем подходящую программу. В любом случае я бы сказала, что мои программы – это во многом такое личное наставничество. Я действительно заинтересована в том, чтобы люди получали результаты, поэтому я очень часто, когда этого даже не было обещано, созваниваюсь лично с участниками и выслушиваю полностью ситуацию, контекст их жизни: какие травмы, пищевые привычки, что со сном – и даю рекомендации.

Это не полноценное прописывание персональной программы на период курса марафона, это просто личные советы, исходя из контекста человека, с которым я разговариваю. Поэтому я адаптирую свои программы еще личным общением.

«СП»: Ваш проект уникален еще и тем, что предлагает широкий спектр физической активности от пилатеса и йоги до разнообразных силовых тренировок. Кто-то задастся вопросом, а зачем так много всего, если похудеть можно с помощью ежедневного бега на дорожке?

– Различные методы похудения, подобно изучению иностранного языка, требуют индивидуального подхода. Моя философия заключается в том, что каждому нужно попробовать разные методы, чтобы найти свой. Например, бег подходит не всем из-за противопоказаний и личных предпочтений. Кто-то может бегать годами просто потому, что нужно – но не получать удовольствия от процесса. Это нехорошо для организма и для психики.

Мой подход ориентирован на тех, кому трудно добиться результатов самостоятельно, и таких людей большинство. Мы уделяем внимание не только физическим аспектам, но и психологическим, помогая преодолевать препятствия и поддерживая интерес к процессу. Мой проект – это не просто о похудении, а об изменении образа жизни и мышления.

Мы стремимся не только к видимым результатам, таким как стальной пресс, например, но и к общему улучшению физической формы, возможностей тела и качества жизни. Это не просто спорт, это раскрытие внутреннего потенциала через развитие человеческих возможностей.

«СП»: Учитывая охват, вы помогает формировать в обществе привычку к здоровому образу жизни: в комментариях участники ваших марафонов рассказывают, как вместе со спортом в их жизнь пришло правильное питание. Многие используют рецепты из ваших кулинарных книг. Рекомендации по питанию, которые вы составляете, можно назвать жесткими?

– Честно говоря, я не люблю формулировку “правильное питание”, потому что в ней уже содержится определенная стигма: как будто есть неправильное. Я предпочитаю говорить о здоровом питании. Рекомендации не должны быть жесткими, ибо я сама пробовала разные ограничения, но они часто неэффективны. Я поддерживаю простой подход к еде, предлагая выбирать здоровые продукты без излишних страхов. Наша философия основана на здоровом выборе, а не на запретах.

Важно осознать, что еда влияет на наше состояние и здоровье, поэтому мы стараемся показать, что здоровое питание может быть вкусным и разнообразным.

Мы стремимся изменить привычные шаблоны питания, особенно у людей, воспитанных на углеводном питании. Привычки в еде формируются с детства, и наша задача – показать, что можно есть по-другому. Часто переедание и неправильный выбор продуктов являются причиной проблем со здоровьем. Наша работа с питанием позволяет понять, как оно влияет на организм и как можно изменить привычки ради улучшения самочувствия.

«СП»: Ваш марафон признан “Лучшим социальным проектом России” во многом благодаря вашему глубокому подходу: вы подключили к фитнес-проекту узких медицинских специалистов. Причем не только психологов, но и гинекологов. Как поддержка врачей помогает вашим участникам?

– Мы активно привлекаем врачей в наши проекты, поскольку я осознаю, что моя компетенция не всегда достаточна. Я не придерживаюсь подхода экспертов, которые утверждают, что знают все и могут рассказать людям абсолютно все. Считаю, что каждый специалист должен заниматься своим делом.

Например, нутрициолог помогает участникам распознать дефициты в питании и даёт конкретные советы. На последнем проекте у нас было два эфира с нутрициологом, где она подробно рассматривала темы, такие как базовый чекап и определение дефицитов. Это дало многим участникам новое понимание своего питания и здоровья.

Кроме того, в наших проектах участвуют гинекологи, которые обсуждают влияние питания на женское здоровье. Например, в одном из эфиров гинеколог рассказывала о влиянии сахара на половые гормоны. Важно понимать, как наш образ жизни и питание влияют на наше здоровье, особенно в контексте женского организма.

Психологическая поддержка также играет важную роль в наших проектах. На одном из предыдущих проектов у нас была участница с расстройством пищевого поведения, которая через две недели обнаружила у себя булимию. Мы сразу же направили ее к психологу и психотерапевту для получения квалифицированной помощи. Ведь без таких специалистов наши проекты не смогли бы добиться таких результатов.

«СП»: Вам удалось решить одну из главных проблем всех спортивных марафонов, когда после его завершения участники прекращают и занятия спортом. Ваши клиенты отмечают как главных важный эффект ваших марафонов, что у них остается желание и силы тренироваться дальше самостоятельно. Чем объясняете такой эффект? Вы продолжаете поддерживать участников после финала?

– Тренироваться дальше и после завершения проекта – это очень важный фактор. Кто-то говорит, что все это время ненавидел йогу, а после проекта каким-то образом в нее влюбился или открыл для себя какого-то учителя, потому что не только я провожу тренировки, я приглашаю тренеров специалистов, которые также делятся своими какими-то знаниями. И люди находят свое какое-то направление, которое приносит удовольствие. Хотя до прохождения нашей программы спорт вызывал только раздражение.

После курса мы всегда стараемся самым активным, тем, кто действительно проявлял какую-то активность, давать возможность и дальше взаимодействовать с нашей командой, например, получать консультации. А некоторые возвращаются и проходят курс снова. Работа со мной и моей командой и есть для многих тот элемент, которого не хватало в прошлой жизни, где не было места спорту и здоровому питанию.