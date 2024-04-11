Научные исследования подтвердили пользу арт-терапии для психического здоровья

В рамках арт-терапии используется искусство (в первую очередь рисование или создание скульптур) для улучшения физического здоровья и эмоционального благополучия. Научно этот эффект тоже подтверждается.

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Когда люди сталкиваются со значительными физическими или психическими нарушениями здоровья, им может быть сложно выразить свои переживания словами. Арт-терапевты помогают им изучать и обрабатывать подавляющие мысли, чувства и переживания через создание произведений искусства.

Использоваться арт-терапия может для лечения большого количества физических и психических болезней. Связано это с такими преимуществами для здоровья, как улучшение самосознания, социальных связей и эмоциональной регуляции, снижение уровня стресса, боли, беспокойства.

Результаты исследования, опубликованного в Journal of Mental Health, показали, что арт-терапия связана с положительными результатами для детей и подростков, которые находятся в психиатрическом отделении больницы.

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Арт-терапия — это доступный вариант лечения для людей, которые не способны описать свой опыт словами. Эта практика улучшила показатели у людей, которые перенесли травмы, людей с расстройствами пищевого поведения, деменцией, шизофренией, детей с аутизмом.

Помимо этого, арт-терапия помогла улучшить состояние у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и у тех, кто перенёс черепно-мозговую травму. Она также была связана с улучшением настроения и снижением уровня тревоги у пациентов в больнице, с уменьшением боли, усталости и депрессии у пациентов паллиативной помощи.

В рамках недавнего исследования учёные проанализировали данные за более чем шесть лет из отделения психиатрической больницы для детей и подростков в Австралии. Они обнаружили чёткую связь между проведением арт-терапии и снижением частоты изоляции, физического ограничения и инъекций седативных препаратов в отделении. Возможно, эта практика смогла снизить уровень стресса у людей.