Какие стандарты стоматологические клиники не должны игнорировать

Врач Кузьменкова: подхватить ВИЧ можно даже у стоматолога или на маникюре. Но если маникюр еще можно сделать дома, то вылечить зубы самостоятельно точно не получится. Поэтому нужно серьёзно отнестись к выбору клиники, в которой вы собираетесь лечиться.

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Стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова рассказала «Секрету фирмы», какие госстандарты дезинфекции должна соблюдать клиника для профилактики внутрибольничных инфекций (ВБИ).

В какой клинике лечиться безопасно

Вот что входит в список обязательных мер профилактики ВБИ:

Санитарное зонирование помещений. Прежде чем войти в кабинет, Санитарное зонирование помещений. Прежде чем войти в кабинет, врач и медперсонал должны надеть одноразовый халат, колпак, перчатки, респиратор и бахилы. Пациентам выдают бахилы и маски. После каждого посетителя кресло в кабинете стоматолога должны обрабатывать влажными салфетками, пропитанными антисептиками.

Первичная диагностика врача и медперсонала. Перед началом смены работникам клиники измерить температуру тела и уровень насыщения крови кислородом.

Тщательная влажная уборка кабинета перед началом смены и после. Для профилактики ВБИ дезинфекцию должны проводить в течение дня: антисептиками обрабатывают стены, полы, двери, сантехнику и другие поверхности.

Соблюдение социальной дистанции в очереди. Пациенты должны находиться на расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Бактерицидная обработка помещений с кварцеванием.

Регулярное проветривание кабинета. В кабинете стоматолога должна быть установлена вытяжка.

Дезинфекция приборов и инструментов.

Кто за всем этим должен следить

Соблюдение норм СанПиНов внутри клиники контролируют медсёстры и главврач. За самой клиникой следит санитарно-эпидемиологическая служба — она может устраивать плановые и внезапные проверки.

За ряд нарушений должностные лица несут уголовную ответственность.

В некоторых клиниках действуют ещё и собственные требования к обеззараживанию и профилактике ВБИ, а дезинфекцией занимается специальный персонал с микроскопами. Конечно, на это нужно больше денег, но зато никто не заразится.

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