Врач рассказала, как сделать бананы еще полезнее для организма
Диетолог Владислава Подымникова посоветовала продукт, который сделает бананы более полезными.
Диетолог отметила, что если злоупотреблять бананами, можно спровоцировать набор веса. Кроме того, бананы нельзя есть в большом количестве — не больше 2 в день.
И есть их лучше c яблоками и греческим йогуртом, так как улучшается воздействие бананов на организм, снижается содержащийся сахар.
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