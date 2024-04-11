Диетолог назвала способ похудеть без подсчета калорий

Если контроль калорий заставляет переживать и нервничать, нужно перестать высчитывать энергетическую ценность продуктов и начать худеть другим способом, уверена диетолог Мэдди Салиба. Что именно нужно предпринять для похудения, она рассказала в своих соцсетях, пишет Daily Mirror.

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Чтобы похудеть без подсчета калорий, Салиба посоветовала изменить свои пищевые привычки. По ее словам, в идеале каждый прием пищи должен содержать около 20 граммов белка, а также обилие клетчатки — овощей, фруктов и злаков. Также диетолог призвала не повторять распространенную ошибку худеющих, которые отказываются от еды по утрам, и завтракать каждый день.

«Выпить кофе с утра — недостаточно, чтобы наполнить себя энергией для предстоящего дня», — предупредила Салиба.

Наконец, специалистка отметила, что для эффективного похудения нужно сохранять ясную голову и здоровую психику. Она посоветовала не концентрироваться на негативной оценке собственного тела и не зацикливаться на лишнем весе.

«Отслеживайте такие мысли и каждый раз, когда они появляются, постарайтесь сделать их положительными или переключиться на другую тему», — подсказала диетолог.

Ранее эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая назвала пять продуктов для сияющей кожи. Врач посоветовала чаще есть чернику, шпинат, брокколи, ягоды асаи, а также морковь, чтобы насытить кожу полезными веществами изнутри.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на пять километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.