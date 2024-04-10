Диетолог рассказала, сколько бананов в день можно есть

Бананы помогают улучшить качество кожи, однако нельзя есть больше двух фруктов в день, потому что это может привести, например, к лишнему весу, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Владислава Подымникова. По ее словам, в больших дозах бананы принесут больше вреда, нежели пользы.

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Хотя бананы и богаты калием и фосфором, в больших количествах они принесут больше вреда, чем пользы. Если съесть их много, то у человека могут начаться колики, возникнет вздутие живота, — объяснила эксперт.

Этот фрукт нормализует пищеварение, но при переедании может стать причиной лишних килограммов, отметила диетолог. Поэтому допустимой нормой считается два банана в день, а если человек худеет, то ему лучше есть не больше одного в сутки.

Подымникова добавила, что в одном банане около 200 ккал и 12 г сахара, из-за этого за один перекус можно легко превысить дневную норму рациона.

Ранее офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, что рыба, морковь, бананы, малина и шампиньоны положительно воздействуют на зрение. По словам медика, эти продукты богаты такими витаминами и микроэлементами, как А, В, С, Р, D и Е, цинк, лютеин и антоциан, которые способствуют улучшенному кровоснабжению и питанию глаз.