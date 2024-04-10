Гастроэнтеролог назвала суточную норму потребления шоколада

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что шоколад не является полезным продуктом, но его также нельзя назвать безусловно вредным.

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В составе шоколада есть антиоксиданты, а также компоненты, в том числе ароматические, способствующие поступлению в организм серотонина. Но нужно учесть, что это достаточно сладкий, жирный и высококалорийный продукт.

— Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 граммов, — отметила Бережная в комментарии «Радио 1».

Эксперт уточнила, что из индейки, приготовленной на пару, организм получит столько же серотонина, как из плитки шоколада.

Врач добавила, что чрезмерное потребление сладкого, в том числе шоколада, наносит серьезный удар по поджелудочной железе.

Кроме того, шоколад раздражает вкусовые рецепторы и стимулирует выработку инсулина, это повышает аппетит.

Цены на какао-бобы обновили исторический рекорд на опасениях дефицита предложения. Майские фьючерсы в Нью-Йорке в ходе торгов подорожали на 3,9 процента и достигли до 10,030 тысячи долларов за тонну. В связи с этим эксперты прогнозируют рост стоимость шоколада, передает МИР 24.

Диетолог Наталья Лазуренко отметила, что при борьбе с лишним весом можно употреблять горький шоколад. Она отметила, что в продукте должно содержаться минимум 70 процентов какао.