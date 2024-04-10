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Гастроэнтеролог Бережная назвала суточную норму потребления шоколада

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что шоколад не является полезным продуктом, но его также нельзя назвать безусловно вредным.

Гастроэнтеролог назвала суточную норму потребления шоколада
©  Вечерняя Москва

В составе шоколада есть антиоксиданты, а также компоненты, в том числе ароматические, способствующие поступлению в организм серотонина. Но нужно учесть, что это достаточно сладкий, жирный и высококалорийный продукт.

— Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 граммов, — отметила Бережная в комментарии «Радио 1».

Эксперт уточнила, что из индейки, приготовленной на пару, организм получит столько же серотонина, как из плитки шоколада.

Врач добавила, что чрезмерное потребление сладкого, в том числе шоколада, наносит серьезный удар по поджелудочной железе.

Кроме того, шоколад раздражает вкусовые рецепторы и стимулирует выработку инсулина, это повышает аппетит.

Цены на какао-бобы обновили исторический рекорд на опасениях дефицита предложения. Майские фьючерсы в Нью-Йорке в ходе торгов подорожали на 3,9 процента и достигли до 10,030 тысячи долларов за тонну. В связи с этим эксперты прогнозируют рост стоимость шоколада, передает МИР 24.

Диетолог Наталья Лазуренко отметила, что при борьбе с лишним весом можно употреблять горький шоколад. Она отметила, что в продукте должно содержаться минимум 70 процентов какао.