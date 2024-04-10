Пять продуктов для сияния кожи

Черника, шпинат и несколько других продуктов полезны для сияния кожи, заверила эндокринолог-диетолог, эксперт компании Advanced Nutrition Programme Мария Скибицкая. Их врач назвала «Ленте.ру».

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По словам Скибицкой, женщины используют множество различных средств по уходу за кожей, но не все они дают ожидаемые результаты, так как кожу необходимо питать не только снаружи, но и изнутри. Врач заверила, что для этого поможет добавление в рацион пяти продуктов.

В первую очередь она рекомендовала есть чернику. «Черника содержит большое количество витаминов А, В и С, а также флавоноиды и марганец. Эти витамины необходимы для нормального функционирования и обновления клеток кожи, что важно для сохранения ее привлекательности», — объяснила она.

Также в меню обязательно должна присутствовать брокколи. Этот овощ содержит вещество под названием дииндолилметан, которое снижает активность сальных желез, выраженность воспалений в коже и предотвращает возникновение акне.

Ягоды асаи — это природный источник витамина С, который необходим для синтеза коллагена в коже. Коллаген, в свою очередь, поддерживает гладкость, упругость и сияние кожи.

Кроме того, эндокринолог рекомендовала есть шпинат. Скибицкая отметила, что он при совсем небольшой калорийности сочетает массу уникальных веществ: белок, железо, различные витамины и минералы.

Напоследок доктор призвала есть как можно больше моркови. Этот корнеплод — лидер по содержанию бета-каротина, предшественника витамина А, который очень важен для кожи. Без него процессы обновления клеток кожи замедляются, и она становится тусклой. Своевременное обновление эпидермиса — это необходимый процесс для сохранения здорового сияния кожи, заключила врач.

Ранее Скибицкая раскрыла пользу жирной пищи. По ее словам, жир из еды стимулирует работу мозга, дает энергию, а также является полезным для репродуктивной системы.