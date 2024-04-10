Какая мышца спасает от проблем с ЖКТ и спиной

Мышцы живота (пресс) необходимо тренировать, так как они защищают внутренние органы и поддерживают давление в брюшной полости, удерживая их на месте, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. Она подчеркнула, что данная мускулатура помогает поддерживать осанку и координирует движения туловища из стороны в сторону.

© News.ru

Пресс защищает внутренние органы, поддерживает давление в брюшной полости, удерживает органы на месте. Он также поддерживает осанку и позвоночник, координируют движения туловища из стороны в сторону. Даже когда тело находится в полном покое, основные мышцы работают вместе, удерживая тело на месте, — добавила Овнанян.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда стоя на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».