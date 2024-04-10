Как закаливаться без вреда для здоровья

Закаливание призвано укреплять организм человека, делая его более устойчивым к внешним факторам. Но чтобы сократить частоту визитов к врачам, а не нанести вред здоровью, важно подходить к этому грамотно. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

По словам врача, неправильно начинать закаляться сразу с воздействия сильного раздражителя, без плавного старта с щадящих способов закаливания — обтираний слегка прохладной водой и другого.

«Нетренированный организм может негативно отреагировать на охлаждение — сосуды кожи не успевают сократиться достаточно быстро, что приводит к их паралитическому расслаблению. В таком случае теплоотдача будет все больше, а человеку будет становиться все холоднее и холоднее. Так, нахождение в холодной воде без предварительной подготовки может привести к инфаркту миокарда или инсульту, особенно при имеющихся нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому лучше воздействовать на организм со слабой, но регулярной «нагрузки», — объяснил он.

Также не стоит входить в культуру закаливания, не узнав оптимальный для себя раздражитель и свои «популяционные» свойства. Если для южан раздражителем будут низкие температуры, то для северян, наоборот, высокие. Помимо этого, есть и индивидуальные особенности: у отдельно взятого южанина может быть более или менее выраженная реакция на перегрев. Это еще одна причина не обливаться сразу ледяной водой или находиться в раскаленной парной.

«Есть и другой фактор риска — непостоянность процедур. Если закаливаться несистемно, как попало, а через месяц резко усилить занятия, подумав, что уже можно «моржевать», то есть вероятность получить не самые приятные последствия для здоровья», — предупредил он.

В целом, как отметил врач, закаливание призвано приносить прилив энергии, хорошее самочувствие и радость. В случае недомогания после процедур нужно сразу прекратить их и обратиться к медицинскому специалисту.

«Но прежде всего, перед началом закаливания необходимо проконсультироваться с врачом. Некоторым группам людей такие процедуры строго запрещены — например, гипертоникам, пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы и хроническими заболеваниями почек. Также противопоказаниями является: обострение любого хронического заболевания; острые психические расстройства; гипертонический криз; недостаточность кровообращения; тяжелая травма; гнойная рана; кровотечения; ожоги и почечные или печеночные колики; некоторые аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, васкулиты)», — добавил специалист.

Осторожно стоит подходить к закаливанию детей, ни в коем случае не начиная процедуры в случае нежелания. А в пожилом возрасте лучше вообще воздержаться от закаливания, так как вероятность причинения вреда здоровью может быть больше возможной пользы.