С чего новичкам начинать тренировки

По словам фитнес-инструктора Арины Панковой, для того, чтобы упражнения принесли результат и не стали причиной травм, новичкам стоит начинать тренировки с разминки. Тренер отметила, что это распространенная ошибка людей, которые только начинают регулярные занятия спортом.

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«Начинают делать растяжку в начале тренировки. Этого делать нельзя, растягиваться можно только на разогретое тело. Для разминки подходит суставная гимнастика и любой кардиотренажер. Для новичка я бы рекомендовала десять минут». – подсказала инструктор.

Также Панкова рассказала об упражнениях, которые подойдут новичкам. Это упражнения, привычные телу: приседания, становая тяга, подъем на бицепс.

Зато упражнения на координацию или баланс лучше отложить до тех пор, пока тело не привыкнет к регулярным нагрузкам.

По мнению Панковой, начинать занятия в спортзале лучше под контролем специалиста.