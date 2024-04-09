Врач объяснила главные правила подготовки к сдаче анализа крови

Перед сдачей анализа крови необходимо ограничить физическую активность и не переедать, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. В Telegram врач объяснила главные правила подготовки к анализу.

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В первую очередь доктор призвала не есть минимум в течение десяти часов перед сдачей крови. По ее словам, если человек употребит слишком много пищи, результаты анализа будут искаженными. Кроме того, Лебедева порекомендовала накануне отказаться от интенсивных тренировок, алкоголя и интимной близости.

Третьим правилом она назвала достаточное количество сна перед анализами. Врач уточнила, что в противном случае результаты также будут недостоверными.

«И последнее: если вы принимаете какие-то лекарства, особенно гормоны для щитовидной железы, сделайте паузу. Принимайте их после визита в лабораторию», — посоветовала Лебедева.

Она заверила, что благодаря этому точность анализов будет выше.