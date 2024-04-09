Каши являются важным продуктом в рационе человека. Они богаты витаминами, минералами, клетчаткой и белком, отмечают специалисты. Они подчеркнули важность употребления каш для поддержания здоровой и стройной фигуры, пишет ИА PrimaMedia.

Так овсянка, богатая клетчаткой, ускоряет метаболизм, способствует сжиганию жира, а также снижает уровень холестерина в крови.

Гречневая каша богатая белком и клетчаткой, также ускоряет обмен веществ и снижает уровень жировых отложений. Помимо этого её низкий гликемический индекс снижает тягу к сладкому, отмечают диетологи.

И наконец, отличным выбором для желающих избавиться от лишнего веса является рисовая каша, в которой мало жиров и много углеводов.

А в целом, не стоит забывать о важноси сбалансированного питания и здорового образа жизни в целом, заключают специалисты.