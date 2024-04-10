Сколько стоят туры в Японию в мае и предстоящим летом 2024 года

<p><strong>Япония </strong>становится всё более популярной среди россиян благодаря упрощённой визовой политике и предложению туров с авиаперелётом. Туроператоры, включая <strong>BSI Group</strong> и China Travel, отмечают возрастающий спрос, с увеличением бронирований до 45% по сравнению с прошлым годом, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id272899-otkrytie-japonii-dlja-rossijan-vesennie-chudesa-i-letnie-prikljuchenija?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a> со ссылкой на АТОР.</p><p>Важным стимулом стала возможность оформления <strong>визы</strong> за 3-5 дней. Туры на <strong>Новый год </strong>и во время сезона цветения сакуры пользуются особым спросом. Путешественники предпочитают классические экскурсионные программы, включая <strong>Токио </strong>и<strong> Киото</strong>, с пребыванием в среднем на 9 ночей. В мае можно насладиться цветением <strong>сакуры </strong>и других цветов.</p><p>Стоимость путешествия на майские праздники начинается от 230 тысяч рублей за двоих. Несмотря на отсутствие <strong>прямых рейсов</strong>, доступны стыковочные через авиакомпании Qatar Airways и Turkish Airlines. Рекомендуется планировать поездки в период с <strong>марта </strong>по <strong>май</strong> или с сентября по ноябрь из-за климатических условий. Летом предлагается отдых на <strong>Окинаве</strong> и посещение многочисленных <strong>фестивалей</strong>, включая традиционные японские празднования.</p>