Топ полезных продуктов на каждый день, доступных в России

Здоровое сбалансированное питание подразумевает, что количество энергии, получаемое с едой, соответствует энергозатратам человека.

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Питание должно состоять из полезной пищи, быть разнообразным, отвечать потребностям организма, содержать необходимое количество белков, углеводов, жиров, витаминов.

Чтобы продукты положительно влияли на здоровье, они должны обладать высоким содержанием полезных веществ.

Дарья Утюмова, врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог "СберЗдоровья" напомнила о правилах здорового рациона и продуктах, которые разнообразят его, а специалисты "СберМаркета" поделились данными о спросе на них.

Рекомендуется составлять полноценный рацион по "методу тарелки": тарелка 22-23 см в диаметре мысленно делится на 4 части: ½ занимают овощи, зелень, фрукты, ягоды, ¼ - растительные белки (например, фасоль, маш, нут) или животные белки (нежирные сорта мяса, рыбы, курица, индейка), ¼ - сложные углеводы (например, крупы, макароны).

Не только гречка и индейка: что ещё?

Отмечается, что для разнообразия рациона можно внести в меню продукты, обладающие высоким содержанием полезных веществ. Среди них авокадо, которое помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, замедляет, процессы старения. Также авокадо оказывает положительное влияние на память, концентрацию внимания, способность к интеллектуальному труду, снижает утомляемость, раздражительность.

К ним же относится шпинат - он улучшает работу пищеварительной системы, влияет на ускорение метаболизма и снижение стресса. Растение также способствует синтезу коллагена - белка, составляющего основу соединительной ткани, которая является основой множества органов: кожи, костей, связок, суставов и сосудов.

К полезным продуктам стоит отнести брокколи - она снижает уровень гормона стресса в организме и помогает головному мозгу правильно функционировать и корректно работать. Кроме того, этот продукт содержит вещества, обладающие антиоксидантными, противоопухолевыми, желчегонными и противовоспалительными действиями.

Среди круп киноа благотворно влияет на здоровье сердца, полезно для зрения, улучшает обмен веществ и способно компенсировать недостаток белка.

Отруби содержат большое количество пищевых волокон, их регулярное употребление улучшает работу желудочно-кишечного тракта, помогает бороться с расстройствами пищеварительной системы, избавляет от запоров и вздутия. Они замедляют процесс усвоения сахара из любого блюда.

Разнообразие напитков

Самый полезный напиток - вода. Среди основных её функций: она способствует преобразованию пищи в энергию, помогает организму усваивать питательные вещества, регулирует температуру тела, участвует в обмене веществ, защищает жизненно важные органы, помогает выводить различные отходы из организма.

Эксперт также назвала напитки, которые содержат полезные вещества и оздоравливают организм:

чай на основе липы и мелиссы с добавлением меда;

чай из пустырника и мяты с добавлением аптечной ромашки, липы, мелиссы и высушенных ягод земляники;

чай с лавандой;компот из сухофруктов.

Для приготовления компота из сухофруктов понадобится: 3 л воды, 150 г сухофруктов, 100 г сахара, 80 г изюма. Стоимость напитка составит 108 рублей.

Чтобы приготовить чай на основе мелиссы с добавлением мёда потребуется: 2,4 л воды, 24 г чая, 35 г мёда. Домашний напиток обойдётся в 114 рублей.

"Если человеку непросто перейти на здоровое сбалансированное питание сразу, то можно делать это постепенно - в течение нескольких недель. Также стоит обратиться к специалисту, который подскажет, с чего начать, как правильно составить меню", - прокомментировала Дарья Утюмова.

В марте относительно февраля 2024 года россияне стали чаще покупать питьевую воду (15%) и минеральную (12%). Среди овощей и зелени лидер по росту спроса - брокколи, которую стали заказывать на 52% чаще. Также вырос спрос на шпинат (27%) и ассорти зелени (22%).

В марте 2024 года по сравнению с прошлым годом россияне стали больше покупать бады и витамины на 65%, а спрос на спортивное питание вырос в 1,5 раза.