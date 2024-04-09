Фитнес-тренер посоветовал комплекс упражнений для здоровой спины

Фитнес-тренер Егор Ходырев посоветовал комплекс упражнений для здоровой спины с гимнастической палкой. Его слова приводит «Чемпионат».

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Ходырев рекомендовал сделать девять упражнений. Начать Ходырев предложил с жима лопатками вверх, затем выполнить подъемы палки перед собой, скручивания и сведение лопаток.

После тренер рекомендовал делать круговые махи палкой за спину, повороты и сгибания корпуса. Также он посоветовал выполнять подъемы палки перед собой в положении выпада и «кошку».

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о признаках, по которым можно понять, что тренировки наносят вред здоровью. Таковыми она назвала боль при выполнении упражнений и нарушение сна.