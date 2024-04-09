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Быстрый эффект: гастроэнтеролог назвал пять лучших продуктов от запора

Проблемы с дефекацией могут быть очень мучительными. Сертифицированный гастроэнтеролог Джозеф Салхаб выявил натуральные средства, способные быстро облегчить запор.

Пять лучших продуктов от запора
© Чемпионат.com

Эксперт назвал пять продуктов:

  • киви;
  • чернослив или компот из него;
  • драконий фрукт, или питахайя;
  • яблоки;
  • груши.

Джозеф Салхаб объяснил, что эти фрукты содержат натуральные соединения, которые помогают стимулировать дефекацию. Другими хорошими источниками клетчатки, улучшающей работу кишечника, являются овощи и цельнозерновые продукты. Также справиться с постоянными запорами поможет употребление большого количества воды.

Гастроэнтеролог отметил, что при дефекации нужно поставить под ноги небольшую табуретку — это поможет облегчить выход продуктов жизнедеятельности.

ЗОЖ
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