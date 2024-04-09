Пять лучших продуктов от запора

Проблемы с дефекацией могут быть очень мучительными. Сертифицированный гастроэнтеролог Джозеф Салхаб выявил натуральные средства, способные быстро облегчить запор.

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Эксперт назвал пять продуктов:

киви;

чернослив или компот из него;

драконий фрукт, или питахайя;

яблоки;

груши.

Джозеф Салхаб объяснил, что эти фрукты содержат натуральные соединения, которые помогают стимулировать дефекацию. Другими хорошими источниками клетчатки, улучшающей работу кишечника, являются овощи и цельнозерновые продукты. Также справиться с постоянными запорами поможет употребление большого количества воды.

Гастроэнтеролог отметил, что при дефекации нужно поставить под ноги небольшую табуретку — это поможет облегчить выход продуктов жизнедеятельности.