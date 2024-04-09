Назван необычный способ борьбы с заеданием стресса

Ученые из Юго-Западного университета в китайском Чунцине нашли оригинальный способ борьбы с заеданием стресса. Выяснилось, что поддержка со стороны родных и друзей помогает избегать переедания на нервной почве, пишет журнал Nutrients.

Специалисты напомнили, что переедание на фоне стресса — это частая поведенческая реакция, при которой люди потребляют слишком много высококалорийной или сладкой пищи. Это делается для того, чтобы справиться с эмоциональным дискомфортом. Такая привычка в итоге может привести к ожирению и диабету.

Ученые провели два эксперимента. В них в общей сложности участвовали 274 человека. Людей разделили на четыре группы, в первой людей поддерживали лучшие друзья, во второй — незнакомцы. Члены третьей группы должны были подбадривать себя сами, а четвертая была контрольной, участникам не давали никаких указаний.

Участникам эксперимента давали разные поручения, чтобы вызвать стресс. К примеру, выступить перед большой аудиторией. После ряда испытаний людям предложили на выбор различные блюда, как высококалорийные, так и диетические.

Удалось выяснить, что люди из группы дружеской поддержки брали меньшие порции пищи, что указывает на снижение потребностей в еде при стрессе.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что танцы, прогулки и другая активность, приносящая удовольствие, помогут справиться со стрессом.

Эксперт уточнила, что стресс вызывают гормоны норадреналин, кортизол и адреналин. Однако мышцы во время активной работы способны сжигать их.