Зачем пить воду с солью на голодный желудок по утрам

Мы думали, что слышали уже все: вода с лимоном или уксусом, хлорофилловая вода. Но, по мнению экспертов в области велнеса, ответом на неприятное вздутие живота и задержку воды может стать простая смесь воды с солью натощак.

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Все очень просто: добавляем в воду порядочную щепотку соли, богатой минералами (например, гималайской). Другой вариант — пакетики с электролитами, которые используют спортсмены для восстановления минералов после обильного потоотделения.

«Чтобы лучше понять, почему электролитные напитки сейчас набирают популярность, нужно признать, что 75% из нас могут быть обезвожены — последствия этого могут быть самыми разными: от упадка сил до головных болей и даже воспалений», — объясняет нутрициолог Наталья Ревякина.

Что такое электролиты и почему они необходимы нашему организму?

Все начинается с воды. Мы знаем, как важно пить достаточное ее количество: от влияния на пищеварение, здоровья кожи и детоксикации до когнитивной деятельности и выработки энергии — восполнение запасов воды имеет решающее значение. Однако многие люди не знают, что минералы с электрическим зарядом, называемые электролитами, также играют важнейшую роль в процессе гидратации организма.

«Тело взрослого человека примерно на 60% состоит из воды, и около 40% находится внутри клеток: она придает им форму и структуру и используется для метаболических процессов. Без воды клетки начинают обезвоживаться и не могут функционировать оптимально, поэтому мы должны постоянно пополнять их запасы. Электролиты (такие как натрий, калий, магний и кальций) переносят воду в клетки и помогают поддерживать баланс. Эти минералы проводят электрические импульсы, необходимые организму для многих других процессов, включая питание нервной системы и мышц, поддержание стабильного уровня pH и кровяного давления», — рассказывает Наталья.

Кому следует принимать добавки с электролитами?

Люди делятся на две категории: те, кто пьет мало воды в течение дня (и часто полагается на кофе или чай в качестве единственного источника жидкости), и те, кто пьет большое количество воды без достаточного количества минералов (и таким образом еще больше разбавляет свой минеральный статус).

В древние времена, когда мы были охотниками и собирателями, электролиты получали через богатую минералами воду; сегодня это уже недоступно. Эти минералы также можно получить из пищи (из таких продуктов, как кокосовая вода, мясо, шпинат, капуста, авокадо, арбуз, бананы, миндаль, оливки и брокколи), но те, кто не может похвастаться сбалансированным питанием, могут испытывать дефицит электролитов.

«Количество необходимых нам электролитов зависит от таких факторов, как возраст, уровень активности, потребление жидкости и даже климат, в котором мы живем. Интенсивные физические нагрузки, авиаперелеты, жаркая погода, употребление алкоголя, посещение сауны, низкоуглеводные диеты и голодание — могут привести к потере электролитов. В этих случаях их употребление может оказать поддержку и восстановить сил», — утверждает Наталья.

Почему электролиты полезнее по утрам

Во время сна организм не имеет возможности принимать жидкость, а пока мы спим, нашему телу и мозгу необходимо восстанавливаться, омолаживаться и выводить токсины, используя для этих процессов запасы воды.