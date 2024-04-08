Врач назвала простые продукты для улучшения потенции

Врач Ольга Уланкина рассказала о продуктах, которые помогут повысить потенцию и либидо. Желающим укрепить мужскую силу следует обратить внимание на яйца.

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Как рассказала российский медик, существуют продукты, способные улучшить сексуальные возможности здорового мужчины, у которого нет серьезных патологий. В этом списке оказались яйца, жирные сорта рыбы и мясо. Также помогут повысить потенцию и либидо апельсины, гранаты, зелень, орехи и семечки, особенно тыквенные.

По словам эксперта, морепродукты поддерживают синтез тестостерона и выработку семенной жидкости. Об этом пишет издание Life.ru.

– А вот темный шоколад в некоторой степени можно назвать афродизиаком – он не только положительно влияет на синтез тестостерона, но в некоторых случаях позитивно сказывается на влечении, еще одном немаловажном аспекте сексуальной жизни, – поделилась Уланкина.

Вместе с тем врач посоветовала ограничить в рационе жирные, жареные и соленые блюда, соевые продукты и фастфуд.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что токсиколог Михаил Кутушов назвал сок для улучшения сексуальных возможностей мужчин.