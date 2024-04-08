Доктор раскрыл гениальный способ сделать белый хлеб более полезным для здоровья

Простой трюк может превратить белый хлеб в его более питательную и здоровую альтернативу. Уникальным лайфхаком поделился врач из Великобритании Каран Раджан.

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Врач посоветовал заморозить хлеб, разморозить его, а затем поджарить. Он объяснил, что это может снизить гликемический индекс одного ломтика сразу в два раза.

Всё это происходит потому, что образуется больше ретроградного крахмала. Ретроградный крахмал — это форма резистентного крахмала, которая полезна для здоровья кишечника, поскольку действует больше как клетчатка.

Гликемический индекс (ГИ) — это термин, используемый для описания того, как быстро углеводы влияют на уровень сахара в крови. Продукты с низким ГИ медленно высвобождают сахар в кровь, сохраняя чувство сытости дольше. Диеты, богатые продуктами с высоким ГИ (сахар и белый хлеб), связаны с повышенным риском развития диабета и ожирения.