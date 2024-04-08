Как помочь людям с метеочувствительностью

В настоящее время диагноз метеочувствительность есть у каждого третьего жителя планеты. Люди с метеозависимостью страдают из-за резкой смены погоды, чередования солнца и облачности с осадками.

© РИА НОВОСТИ

«Метеозависимость может появляться при сосудистой дистонии, хронических заболеваниях и последствиях травм. Ощущать ее можно перед и во время резкого изменения метеоусловий. Проявляется метеочувствительность в виде ухудшения самочувствия, цефалгии, перепадов АД, одышки, вегетативной дисфункции, головокружений, мышечной боли или суставной», - рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

Врач также объяснил, что делать для уменьшения симптоматики и борьбы с осложнениями. К примеру, советует Рябков, не стоит посещать страны с «не родным» климатом, ибо это может «стать триггером для развития острых заболеваний или осложнения хронических».

«Кроме того, тренировать кровеносные сосуды, проводить как можно больше времени на свежем воздухе, поддерживать физическую активность, питаться сбалансированно и в целом стараться вести здоровый образ жизни», - цитирует врача «Газета.Ru».

К слову, уточнил Андрей Рябков, негативно на организм могут повлиять резкие скачки температуры, влажности, атмосферного давления, скорости ветра.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что медики рассказали, какие супы стоит исключить из рациона. Делать это нужно при ряде заболеваний.