Стал известен простой гарнир, способный защитить от болезней сосудов и рака

Зарубежные исследователи перечислили восемь продуктов, которые оказались более полезными, чем считалось ранее. В список попали блюда из картошки, передает Pronews.gr.

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Работы ученых показали, что употребление картофеля может принести пользу микробиому кишечника. Это важно для всего организма в целом. Кроме того, картофель содержит флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты. Это антиоксиданты, нейтрализующие вредные для организма свободные радикалы. Последние в большом количестве вызывают повреждающий клетки окислительный стресс, провоцируя метаболические, сердечные, нейродегенеративные и онкологические заболевания.

Присутствующие в картофеле антиоксиданты "помогают защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и рака", отметили исследователи.

Безусловно, картофель рекомендуется не жарить, а варить (лучше "в мундире"), запекать или готовить на пару. Кстати, нюанс: если вареный картофель подержать ночь в холодильнике, крахмал станет резистентным. То есть, "вчерашняя картошка", если ее разогревать не очень сильно, будет полезнее свежеприготовленной.

Также исследовали подтвердили пользу яиц в рационе, которые часто называют виновниками "повышения уровня холестерина". Отмечается, что при разумном потреблении продукт полезен, так как является отличным источником белка и содержит витамины B4, А, H, PP. Также в составе есть фолиевая кислота, натрий, кальций, фосфор, железо, йод и порядка 80% суточной нормы триптофана.

В списке "недооцененных" продуктов оказались сыр (в молодых и мягких сырах сохраняются полезные для кишечника бактерии), масло, цельное молоко, шоколад, кофе.

Особый разговор - жирная рыба. Самыми ценными в продукте названы белок в сочетании с полезными жирами. Вместе они помогают поддержать сердечно-сосудистую систему, хорошо влияют на работу мозга.

Перед изменениями в рационе рекомендуется проконсультироваться со специалистом.