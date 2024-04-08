Названы главные маркетинговые мифы, связанные с пищевыми добавками

По данным опроса 2023 года, 74% взрослых американцев принимают витамины, пребиотики и т. п. Однако не всё, что широко известно об этих добавках, правда.

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Множество людей верят, что пищевые добавки помогут им вести более здоровый образ жизни. Однако есть и маркетинговые уловки, связанные с этими веществами.

Апелляция к природным компонентам. Некоторым из нас кажется, что если какой-то компонент натурального происхождения, то он обязательно «хороший». Однако это не всегда так. Маркетологи хотят, чтобы вы думали, что «натуральное» лучше, чем «искусственное», даже если научных доказательств этого нет.

Чем больше чего-то полезного, тем лучше. Правда в том, что наш организм жёстко регулирует уровень витаминов и минералов, которые мы потребляем. При отсутствии дефицита какого-либо вещества его употребление в виде добавки не всегда приводит к улучшению здоровья. Скорее всего, организм просто выведет излишки вместе с мочой.

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Приём добавок «на всякий случай". Пищевые добавки часто содержат во много раз больше рекомендуемой суточной дозы определённого витамина или минерала. Избыток витамина С может привести к диарее, тошноте, спазмам желудка и многому другому, избыток витамина D — к тошноте, рвоте, камням в почках. Добавки также могут взаимодействовать с прописанными лекарствами.

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