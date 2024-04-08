Ученые опровергли миф, что курение помогает похудеть

Многие курильщики убеждены, что курение помогает им сохранить форму, а отказ от вредной привычки спровоцирует набор веса. Этот миф опровергли учёные из Копенгагенского университета в Дании.

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В рамках исследования, опубликованного в журнале Addiction, эксперты использовали форму статистического анализа, называемую менделевской рандомизацией (MR), чтобы определить, вызывает ли курение увеличение брюшного жира.

Результаты показали, что начало курения и курение на протяжении всей жизни может привести к увеличению жира на животе, о чем свидетельствуют измерения соотношения талии и бёдер. В ходе дальнейшего анализа вариантов ДНК команда также обнаружила, что тип жира, который увеличивается, скорее всего, является висцеральным, а не подкожным.

С точки зрения общественного здравоохранения, эти результаты подтверждают важность широкомасштабных усилий по предотвращению и сокращению курения среди населения в целом, поскольку это также может помочь уменьшить количество брюшного висцерального жира и всех связанных с ним хронических заболеваний.